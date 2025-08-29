Ankara Valiliği, yüksek yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara giriş yasağının süresini 30 Eylül 2025’e kadar uzattı. Valilikten yapılan açıklamada, ateşli piknik ve mangal yakmanın da yasak kapsamında olduğu belirtildi.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere, Valiliğimizce alınan kararlarla ormanlık alanlara girişler ve piknik yapılacak alanlar 30 Eylül 2025 tarihine kadar düzenlenmiş olup, girişleri serbest olan yerlerde dahil 30 Ağustos 2025 tarihine kadar ateşli piknik yapılması ve mangal yakılması yasaklanmıştır. Ülkemiz genelinde devam eden yüksek yangın riski nedeniyle bu yasak 30 Eylül 2025 tarihine kadar uzatılmıştır” ifadelerine yer verdi.