Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında gıda arz güvenliğini güçlendirmek, üretim kapasitesini artırmak, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmak için atılacak yapısal adımları değerlendirdiklerini bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen EKK toplantısını değerlendirdi.

Toplantıda, küresel belirsizliklere rağmen uygulanan Orta Vadeli Ekonomi Programı'nın (OVP) çıktılarını ele aldıklarını aktaran Yumaklı, enflasyonla mücadelede elde edilen ilerlemenin, ihracattaki güçlü performansın, istihdamda sağlanan iyileşmenin ve mali disiplindeki güçlenmenin, ekonominin sağlam temellere oturduğunu gösterdiğini belirtti.

Yumaklı, tarım ve kırsal kalkınmanın da bu sürecin merkezinde yer aldığını bildirerek, şunları kaydetti:

'Bu minvalde toplantımızda, gıda arz güvenliğini güçlendirmek, üretim kapasitemizi artırmak, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmak için atılacak yapısal adımları değerlendirdik. Sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refahı sağlayarak, hem üreticimizin hem de ülkemizin gücünü artırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.'