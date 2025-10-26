İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “casusluk” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve danışmanı Necati Özkan, savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İmamoğlu’nun yaklaşık üç saat süren ifadesinde, dijital ordu iddialarına ilişkin suçlamaları reddettiği öğrenildi. Yanardağ ve Özkan’ın da benzer şekilde “gazetecilik ve siyasi çalışma” kapsamında değerlendirilmesi gereken faaliyetlerin suç gibi gösterildiğini savundukları belirtildi.

Hakimlikteki sorguların gece saatlerinde tamamlanması bekleniyor. Kararın ise ilerleyen saatlerde açıklanacağı bildirildi.