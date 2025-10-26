Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz açıklarında saat 19.44’te 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 13,57 kilometre olarak ölçüldü.

Sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili olumsuz bir ihbar ya da can kaybı bilgisi bulunmuyor.

Uzmanlar, Karadeniz açıklarında meydana gelen bu tür sarsıntıların genellikle deniz tabanındaki fay hatlarının hareketlerinden kaynaklandığını belirtti. Yetkililer, vatandaşlara resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu.