Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde başkan vekili seçimi sırasında ortalık karıştı. Oylamada iki oy “İbrahim Akin” şeklinde yazıldığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı. AKP’li üyeler bu karara itiraz etti.

Tartışmaların büyümesi üzerine meclis salonuna güvenlik güçleri çağrıldı. Cumhur İttifakı üyeleri karara tepki gösterirken, CHP sıralarıyla AKP-MHP sıraları arasında gerginlik yaşandı. Seslerin yükselmesiyle birlikte itiş kakış yaşandı, bazı üyeler arasında fiziki müdahaleler oldu.

Güvenlik ekipleri tarafların arasına set kurdu ancak arbede bir süre daha devam etti. Meclis oturumuna olayların büyümesi üzerine ara verildi.