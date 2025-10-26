Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile Güllü’nün olay gecesi yanında bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, sosyal medya ve televizyon programlarında yapılan açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

26 Eylül gecesi Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana gelen olayda, 6 katlı binanın en üst katındaki evinin penceresinden düşen ünlü şarkıcı Güllü (Gül Tut) yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, bazı medya yayınlarında adlarının geçmesi ve haklarında yapılan yorumlar üzerine Yalova Adliyesi’ne başvurdu.

Suç duyurusunda, yaşanan sürecin “linç kampanyasına ve itibar suikastına dönüştüğü” belirtildi. Başvuruda şu ifadeler yer aldı:

“Yaklaşık bir aydır sosyal medyada ve bazı televizyon programlarında müvekkillerimiz hakkında gerçeğe aykırı, vicdanları yaralayıcı bir dezenformasyon süreci yürümektedir. Bu durum müvekkillerimiz açısından büyük bir psikolojik yıkıma neden olmuş, adli sürecin de sağlıklı işlemesini engellemiştir.”

Açıklamada ayrıca, konuyla ilgisi olmayan kişilerin televizyon programlarına çıkarak yanlış bilgiler verdiği, bu yayınların sadece izlenme amacıyla yapıldığı ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği ifade edildi.

“Müvekkillerimizin yaslarını yaşamaları ve hayatlarına devam etmeleri neredeyse imkânsız hale gelmiştir” denilen açıklamada, olaya dair yayınların durdurulması talep edildi.

“Olay üzerinden prim yapılmasın”

Açıklamanın devamında, “Henüz annelerini kaybetmenin acısını yaşayan genç bir kadının ve Güllü’nün yakın arkadaşının isimlerinin medya üzerinden yıpratılmasına izin verilmemeli. Hukuki süreç devam ederken, olay üzerinden prim yapmaya çalışan üçüncü kişilere fırsat tanınmamalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, benzer yayınların sürmesi durumunda yeni hukuki adımlar atılacağını da duyurdu.