CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM’nin İsrail’in Gazze’de işlediği insanlık suçlarını görüşmek üzere yaptığı olağanüstü oturumda dikkat çeken bir çıkış yaptı. Tanal, Meclis Başkanı başta olmak üzere birçok milletvekili ve çalışanın Filistin bayrağı rozeti taktığını, ancak Dışişleri Bakanı'nın bu sembolü taşımamasının "samimiyetsizlik ve ikiyüzlülük" olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı’nın tavrını “gayriciddi” olarak nitelendiren Tanal, Filistin halkıyla dayanışmanın göstermelik değil, sahici bir siyasi irade gerektirdiğini vurguladı.

Tanal ayrıca, Mavi Marmara saldırısını da gündeme getirerek, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde düşürülen davayı hatırlattı ve şu soruları yöneltti: “Mavi Marmara gemisinde şehit edilen vatandaşlarımızın davası neden düşürüldü? Katillerden hesap sormaktan neden vazgeçildi? İsrail ile yapılan kirli pazarlıklar uğruna şehitlerin kanı nasıl yok sayıldı?”

Milletvekili Tanal, iktidarın Filistin davası konusunda samimi olmadığını ve bugünkü açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.