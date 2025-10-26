Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 4 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Bodrum Kalesi önlerine yanaştırıldı.
Bodrum Kalesi açıklarında bugün öğle saatlerinde 14 metre uzunluğundaki bir tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-6' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 4 kişinin olduğu tekne, tahlisiye botuyla yedeklenip, Bodrum Kalesi önlerine yanaştırıldı.
Kaynak: DHA