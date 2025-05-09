Serinin ilk filmi olan Harry Potter ve Felsefe Taşı, 10 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde, dev ekranda yüksek çözünürlükte gösterilecek. Filme, 100 kişilik canlı senfoni orkestrası eşlik edecek.

Ernst Van Tiel şefliğinde sahne alacak orkestra, John Williams’ın hafızalara kazınan film müziklerini canlı olarak seslendirecek. Film, orijinal diliyle ve Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.

2001 yapımı bu ikonik yapımda, küçük bir çocukken büyücü olduğunu öğrenen Harry Potter’ın Hogwarts’a adım atması ve kendi kaderini keşfetmeye başlaması anlatılıyor. Etkinlik, yalnızca bir film gösterimi değil; aynı zamanda müzikle iç içe geçmiş bir sahne deneyimi sunuyor.

Yarın saat 20.00 itibariyle başlayacak etkinlikte film, orijinal dilinde ve Türkçe altyazılı olarak izleyicilere sunulacak. Bu eşsiz deneyimde, Harry Potter ve Felsefe Taşı™ filmi, dev ekranda yüksek çözünürlükte izlenirken, müzik ve sinemanın büyüleyici uyumu izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.