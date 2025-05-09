CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, PKK'nın Güvenpark'taki terör saldırısında hayatını kaybeden Ozancan Akkuş’un ailesiyle bir araya geldi.
Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, genç şehidin anısını yaşatan ailesine duyduğu saygıyı dile getirdi.
1995 yılında Gaziantep’te doğan Ozancan Akkuş, ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisiyken, 21 yaşında terör saldırısına kurban gitmişti. Salıcı, paylaşımında Ozancan’ın ailesinin, şehidin adını Ozancan Akkuş Vakfı (OZAV) aracılığıyla yaşattığını belirterek, bu anlamlı çabaya destek vermek isteyenlere vakfın internet sitesini paylaştı.
Salıcı, paylaşımında terörün acılarını defalarca yaşadıklarını vurgulayarak, “Ne çok anne baba, evladını toprağa verdi… Terörün derin acısını defalarca yaşadık. Büyük bedeller ödedik. Yitirdiğimiz canları unutmayacağız; şehitlerimizin aziz hatıralarının silinmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.
Son olarak, barış ve erdem çağrısında bulunan Salıcı, “Türkiye, güçlüdür” diyerek sözlerini tamamladı.