Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), İtalyan şef Antonio Pirolli yönetiminde, gitar virtüözü Pablo Sainz Villegas'ın solistliğinde "Avrupa Günü Özel Konseri" verdi.

DenizBank'ın desteklediği konser, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirildi.

"Avrupa Günü" özel konserinde, Paul Dukas'ın "Sihirbazın Çırağı", Joaquin Rodrigo'nun "Gitar Konçertosu" ve Sergei Rachmaninoff'un "Senfonik Danslar Opus 45" adlı eserleri yer aldı.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu’nda gerçekleşen konser, DenizBank’ın desteğiyle düzenlendi. Etkinlik, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı ve geniş bir katılımla gerçekleşti.

Konser programında, Paul Dukas’ın "Sihirbazın Çırağı", Joaquin Rodrigo’nun "Gitar Konçertosu" ve Sergei Rachmaninoff’un "Senfonik Danslar Opus 45" adlı eserleri seslendirildi. Orkestra ve solist performansı, izleyicilerden büyük beğeni toplarken, gecenin sonunda sanatçılar uzun süre alkışlandı.

CSO, klasik müziğin evrensel dilini özel günlerle buluşturmayı sürdürürken, Avrupa Günü’ne özel bu konser de sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı.