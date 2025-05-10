Türkiye'nin dört bir yanında Anneler Günü için etkinlikler düzenlenmeye başladı. Mamak Belediyesi Neşet Ertaş Aile Merkezi'nde düzenlenen “Annem İçin Tasarlıyorum” etkinliği kapsamında kursiyerler, Anneler Günü için hazırlık yaptı. Dikiş kursunda eğitim alan katılımcılar, anneleri için kıyafet dikerken; el işi kursundaki kursiyerler işlemeli havlular hazırladı. Oyun odasındaki çocuklar ise annelerine el yapımı çiçekler tasarladı.

Etkinliğe Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Emre, Mamak Halk Eğitim Müdürü Nail Büyükbaşı, Karaağaç Halk Eğitim Müdürü Harun Çiftçi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Deniz Toydemir katıldı. Katılımcılar, hazırlanan ürünleri inceledi ve kursiyerlerle sohbet etti.

Cilt Bakımı Uygulamaları da Yapıldı

Güzellik Atölyesi kapsamında ise cilt bakımı kursiyerleri, öğrendiklerini uygulamalı olarak anneler üzerinde gösterdi. Doğal bakım ürünleriyle yapılan uygulamalar, katılımcı annelere sunuldu.

Üretim ve Katılım Ön Plandaydı

Etkinlik boyunca kursiyerler, öğrendikleri bilgileri kullanarak Anneler Günü için ürünler ortaya koydu. Mamak Belediyesi’nin iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, farklı yaş gruplarından katılımcılar üretim sürecine dahil oldu.