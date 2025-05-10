Sosyal medyada paylaştığı makyaj videolarıyla bilinen Arya Bektaş kendisi gibi influencer olan Mika Can Raun ile sosyal medya üzerinden birbirine girdi.

Geçtiğimiz günlerde programına Danla Biliç'in Youtube programına konuk olan EBO'nun Mika Can Raun ile ilgili söylediği sözler tepki çekmişti. Programda sarfettiği sözler nedeniyle Arya Bektaş ve Mika Can Raun'un sosyal medyada tepkilerini dile getirmesi çok konuşulmuştu.

İkili arasındaki ipler ise yaşanan bu olaydan sonra Danla Biliç'in programına Mika Can Raun'un konuk olmasıyla birlikte koptu. Birbirlerine Instagram hikayeleri üzerinden yüklenen fenomenler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

TARTIŞMA BÜYÜYOR!

Arya Bektaş paylaşımında, "Bebekler haftaya YouTube'a geri dönüyorum ve ilk makyajım izlenme için her şeyi yapan kız makyajı" ifadelerini kullanarak tartışmanın fitilini ateşledi.

Bunun üzerine ise Mika can Raun'nun cevabı gecikmedi ve hikayesinde şu sözlere yer verdi:

"İzlenme için her şeyi yapan kız makyajıymış. Aşkım bence sen sus ben ağzımı açarsam iş değişir. Bana da herkese melek rolü yapıp bambaşka biri olan kız makyajı videosu çektirme"

Karşılıklı paylaşımlara devam eden fenomenlerin tartışmalarının ne boyuta evrileceği ise merak konusu haline geldi.