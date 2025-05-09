ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, X sosyal medya platformunda 5 Mayıs'ta Barrack'ın Ankara'ya gelişini duyurdu ve yeni Büyükelçi'nin videolu mesajını paylaştı. Barrack, Türklerle köprüler kurmaya başlamak için sabırsızlandığını ifade etti. Ayrıca, atalarının bir zamanlar bu topraklarda bulunduğunu ve Türklerin atalarıyla kardeşçe yaşadığını bilmenin kendisine "her şeyin başladığı o noktaya dönme" hissini verdiğini söyledi.

İki ülkenin barış ve esenliğinin ancak insanların kalpten birleşmesiyle büyüyüp gelişebileceğini vurgulayan Barrack, "ABD ve Türkiye, uzun yıllardır dost, ortak ve müttefik iki ülke. Bu ilişkiyi daha da güçlendirmek için burada olmak benim için bir onur." dedi.

"Türkiye'yi Keşfetmeye Sabırsızlanıyorum"

Barrack, Türkiye'yi "muhteşem bir ülke" olarak tanımlayıp, zengin tarihini araştırmak ve keşfetmek için sabırsızlandığını aktardı.

"Kendimi sizlere çok yakın hissediyorum. Türkiye'yi daha önce de birçok defa ziyaret ettim." diyen Barrack, her seferinde Türk halkının yürekleri ısıtan o misafirperverliğini gördüğünü ve bu nedenle her fırsatta tekrar bu ülkeye geldiğini, yeniden Türkiye'ye dönmenin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu kaydetti.

Barrack, Trump ile yakın ilişkisi ve gayrimenkul sektöründeki başarılarıyla dikkati çekiyor.

ABD Senatosu'nda, 30 Nisan'da, Barrack'a ilişkin Senato'da oylama yapılmıştı. Oylama sonucunda 36 "hayır" oyuna karşı 60 "evet" oyu alan Barrack, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak onay almıştı.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından yaptığı paylaşımda, 2016'daki yemin töreni komitesinin başkanı olan 77 yaşındaki Barrack'ı Ankara Büyükelçisi olarak seçtiğini duyurmuştu.

Barrack, 5 Mayıs'ta Ankara'ya gelmişti.