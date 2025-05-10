Ankara Kent Konseyi (AKK) Çevre ve İklim Meclisi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Dünya İklim Günü kapsamında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

“İklim Değişikliği ve Ankara” başlığıyla düzenlenecek panel/forum, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 14.00–17.00 arasında Ankara Kent Konseyi binasında gerçekleşecek.

Etkinlikte, alanında uzman akademisyenler, hukukçular ve çevre politikası uzmanları, iklim kanunu, yerel yönetimlerin iklim mücadelesindeki rolü ve Ankara’nın iklim politikalarına yönelik somut adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

Açılış Konuşmalarını Önemli İsimler Yapacak

Etkinlik, AKK Çevre ve İklim Meclisi Başkanı Ömer Şan, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve ABB İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Duygu Soytürk’ün açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Panelde Hangi Konular Ele Alınacak?

Panel/forum oturumu, Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Ak moderatörlüğünde gerçekleşecek. Konuşmacıların sunacağı başlıklar ise şu şekilde:

Dr. Baran Bozoğlu: Nasıl Bir İklim Kanunu?

Av. Dr. Fevzi Özlüer: Neoliberal Düzenlemeler ve İklim Kanunu

Tekin Altuğ: İklim Krizinin Büyükşehirlere Etkisi

Prof. Dr. Osman Balaban: Türkiye’de İklim Değişikliği Kanun Süreci, Yerel Yönetimlerin Rolü ve Ankara Örneği

Mustafa Taşdemir: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin İklim Değişikliğiyle Mücadele Çalışmaları

Bu önemli etkinlik, iklim değişikliğine karşı yerel düzeyde atılabilecek adımları tartışmaya açarak, Ankara özelinde uygulanabilir çevre politikalarının geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.