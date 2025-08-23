Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde belediye tarafından düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde çocuklar, Türkiye'nin yerli otomobili Togg araçlarla oluşturulan konvoy eşliğinde gezdirildi.

Kızılcahamam Belediyesince düzenlenen şölende 20 çocuk sünnet ettirildi. Şölen kapsamında 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Togg otomobiller sergilendi.

Etkinlikler çerçevesinde, belediye tarafından bir süre önce ilçeye kazandırılan Büyük Kaplıca önünde, Osmanlı hamam kültürünün simgesi tellaklar, iki Togg otomobili temsili olarak köpükle yıkadı.

Şölen kapsamında sünnet ettirilen çocuklar, Togg otomobillerle oluşturulan konvoy eşliğinde ilçede gezdirildi.

Sünnet şöleninin finalinde ise Kızılcahamam Millet Bahçesi Amfi Tiyatrosu'nda gösteriler sunuldu, bazı sanatçılar konser verdi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, şölenin ardından yaptığı açıklamada, 'Evlatlarımızın mutluluğuna ortak olurken, kültürümüzün köklü değerlerini ve milletimizin gurur kaynağı Togg'u bir araya getirdik. Hem geleneğe sahip çıkan hem de geleceğe yürüyen bir Kızılcahamam için çalışmaya devam ediyoruz.' dedi.