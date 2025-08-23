Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Emine Erdoğan’ın Melania Trump’a yazdığı mektubu değerlendirerek, Gazze’deki çocukların sesi olan bu mesajın insanlığın ortak vicdanına hitap eden tarihi bir belge niteliği taşıdığını belirtti.

Yılmaz Tunç, X sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin Melania Trump’a yazdığı mektup, sadece satırlardan ibaret değil; insanlığın ortak vicdanına dokunan tarihi bir belgedir. Gazze’de susturulan çocuk kahkahalarını yeniden duyurmak, mazlumların çığlığına ses olmak için kaleme alınan bu mektup; merhametin, vicdanın ve adaletin güçlü bir ifadesidir. Hanımefendi’nin satırlarında, annelerin yüreğini dağlayan acıları, savaşın en ağır yükünü taşıyan masum çocukların gözlerindeki korkuyu ve geleceğe dair umutlarını kaybetmemeleri için verilen evrensel bir mücadeleyi görüyoruz. Bugün Gazze’de yaşanan trajediler karşısında uluslararası toplum çoğu zaman sessizliğe gömülürken, Emine Erdoğan Hanımefendi’nin bu güçlü çıkışı; sadece Gazzeli çocuklar için değil, dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan tüm mazlum çocuklar içindir. insanlığın kalbine hitap eden bu tarihi çağrının tüm dünya liderlerine örnek olmasını diliyoruz.