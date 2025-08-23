Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği ile krema ve kaymakta yeni bir dönem başladı. Düzenleme ile ürünlerde kalite standartları netleşirken, tüketicilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimi amaçlanıyor.

Tebliğe göre fermente kremalarda canlı ve aktif laktik asit bakterileri bulunacak, süt yağı dışındaki hayvansal veya bitkisel yağların eklenmesine izin verilmeyecek. Ayrıca kaymakta çeşni maddesi kullanımı yasaklanırken, ürün etiketlerinde içeriklerin açıkça belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Bakanlık, yapılan değişikliklerle hem kalite standartlarının yükseltileceğini hem de tüketicilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişiminin kolaylaşacağını vurguladı. Mevcut üreticilerin 31 Aralık’a kadar yeni kurallara uyum sağlaması gerekiyor. Raflarda bulunan ürünler ise son kullanma tarihine kadar satışta kalabilecek.