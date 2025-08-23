Konya'nın Doğanhisar ilçesinde otomobille çarpışan çekicinin devrildiği kazada 3 kişi öldü. Ahmet K. idaresindeki çekici, Kuz Mahallesi Yeni Doğanhisar Caddesi Çevre Yolu'nda İsmail A. idaresindeki 80 EL 838 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki dereye devrilen çekicide yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekipleri, çekici sürücüsü Ahmet K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü İsmail A. ile kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi de götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.