Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin emekli öğretim üyesi, sanatçı-akademisyen Prof. Zaur Mükerrem yaşamını yitirdi. Üniversite camiası, Mükerrem’in vefatıyla büyük üzüntü yaşadı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, yayımladığı başsağlığı mesajında, “Kıymetli hocamız Prof. Zaur Mükerrem’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine, sevenlerine ve tüm Anadolu Üniversitesi ailesine başsağlığı diliyorum. Onu daima saygı ve özlemle anacağız” ifadelerine yer verdi.