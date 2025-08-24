Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı kırsal mahalleye gelen leylekler cami kubbesindeki 'alem'in altına yıllardır yuva yapıyor.

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Adaçay Mahallesi'ndeki bazı yapıların çatıları ve elektrik direkleri başta olmak üzere çeşitli noktalar yıllardır, leyleklere yuva oluyor.

Yuva yaptıkları yapıların yıkılmasıyla leylekler yaklaşık 5 yıldır mahallede bulunan tek caminin kubbesindeki 'Allah' yazılı alemin altına yuva yapıyor.

Yöre halkınca sahip çıkılan, huzur, neşe ve bereket getirdiğine inanılan leylekler mahallelinin maskotu haline geldi.

Mahalle sakinlerinden 68 yaşındaki Yusuf Baran, AA muhabirine, burada doğup büyüdüğünü, leyleklerin sesiyle mutlu ve huzur dolu hissettiğini söyledi.

Baran, leyleklerin mahalle için önemli olduğunu belirterek, 'Leyleksiz köy olmaz. 10 yıl gelmediler, ekinler büyümedi. Son yıllarda Allah'a şükür geldiler. Leylekler, bereket getiriyor.' dedi.

Leyleklerin çatıya zarar verdiğini ve bu nedenle belediyeden farklı noktalara yuva yapmaları için talepte bulunduğunu belirten Baran, 'Ben çocukken caminin karşısında yuvaları vardı sonra orası yıkılınca direklere yaptılar, oradan da elektrik firması çalışanları indirince caminin kubbesini seçtiler. Yazın gelip kışa doğru gidiyorlar, anne ve babalarından ayrı 5 yavru var. Çayın kenarlarından ve sulak alanlardan topladıklarıyla yavrularını besliyorlar.' ifadelerini kullandı.

'Yuvayı yıkmaya kimse kıymıyor'

75 yaşındaki Talat Yalman da leyleklerin gelmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Önceden direklerde bulunan leylek yuvalarının yıkılmasının ardından caminin kubbesine yuva yaptıklarını anlatan Yalman, 'Hayvana gereken muamelenin yapılması bereket getirir, her zaman faydalıdır. Leylekler, ister istemez caminin çatısına zarar veriyor, sacı çürütüyor. Yuvayı yıkmaya kimse kıyamıyor. 50 yıldır burada leylekleri görüyorum, yaklaşık 5 yıldır caminin kubbesindeler.' diye konuştu.

Berkan Baran ise leyleklerin serin havadan kaynaklı bu sene mahallede daha uzun süre kaldığını anlattı.