Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sabah saatlerinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 24 Ağustos 2025 günü saat 05.59’da kaydedildi. Sarsıntının yerin yaklaşık 19,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.