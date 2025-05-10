İstanbul Beylikdüzü’nde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR karşı şeride geçerek motosiklet ve iki otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Sinan T. (32) yaşamını yitirdi, otomobil sürücüsü Arap Kanat hafif yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sularında Yakuplu Mahallesi Ambarlı Limanı yolu üzerinde gerçekleşti. A.G. idaresindeki 34 KNF 548 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak karşı yöne geçti. Karşı şeride geçen TIR, önce 34 NBE 384 plakalı motosiklete, ardından 34 BMZ 06 ve 54 AHY 420 plakalı iki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Sinan T. ile otomobil sürücüsü Arap Kanat yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsü Sinan T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Arap Kanat ise ambulansta ayakta tedavi edildi.

Sinan T.’nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracıyla morga götürüldü. Kazaya neden olan TIR şoförü A.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, itfaiye ekiplerinin bariyerleri kesmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayı el ve yüzünden hafif yaralı olarak atlatan otomobil sürücüsü Arap Kanat, olay anını şöyle anlattı:

“Kendi şeridimde seyir halindeydim. TIR, bariyerleri yıkarak bir anda üzerimize geldi. Aracın halini görüyorsunuz.”