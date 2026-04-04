Bolu’nun Gerede ilçesinde Anadolu Otoyolu’nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yağış Kazayı Getirdi

Kaza, saat 12.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki aracın çarpışmasının ardından, arkadan gelen 8 araç daha kazaya karıştı. Toplamda bir minibüs ve 9 otomobilin yer aldığı zincirleme kazada büyük panik yaşandı.

6 Kişi Yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otoyol Trafiğe Kapatıldı

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Ankara yönü bir süre ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından yolun yeniden açılması için çalışmalar başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.