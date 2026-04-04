Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de sokak hayvanlarının yaşam koşulları, özellikle son yıllarda daha fazla gündeme gelmeye başladı. Gönüllüler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler; sahipsiz hayvanların beslenmesi, tedavi edilmesi ve korunması için çalışmalar yürütüyor. Ancak uzmanlara göre bu çabalar, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler için yeterli değil.

Hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanı sorununun çözümünde en etkili yöntemin “kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat” modeli olduğunu vurguluyor. Kontrolsüz üremenin önüne geçilmesi, hem hayvanların yaşam kalitesini artırıyor hem de insan-hayvan çatışmalarını azaltıyor.

Öte yandan, sokak hayvanlarına yönelik şiddet vakaları da kamuoyunda büyük tepki topluyor. Bu tür olayların önüne geçilmesi için yasal düzenlemelerin daha etkin uygulanması ve toplumda hayvan sevgisinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiği ifade ediliyor.

Uzmanlar, bireylerin de bu süreçte önemli bir rolü olduğuna dikkat çekiyor. Kapı önlerine bir kap su ve mama bırakmak, hasta ya da yaralı hayvanları ilgili birimlere bildirmek gibi basit adımların bile büyük fark yaratabileceği belirtiliyor.

Dünya Sokak Hayvanları Günü, yalnızca bir farkındalık günü olmanın ötesinde; sokak hayvanlarının daha güvenli, sağlıklı ve sevgi dolu bir yaşam sürebilmesi için herkesin sorumluluk alması gerektiğini hatırlatıyor.