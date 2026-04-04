Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i vefatının 29’uncu yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Türkiye ve Türk milletine duyduğu sarsılmaz bağlılıkla gönüllerde müstesna bir yer edinen Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i ebediyete irtihalinin 29’uncu yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Merhum Türkeş, fikirleri ve mücadelesiyle kadirşinas milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecektir. Mekanı cennet olsun.” ifadelerine yer verdi.