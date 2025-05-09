Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla sürücülere hız sınırları konusunda önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Ankara’daki cadde ve bulvarlarda otomobiller için hız limiti 70 ila 82 km/s, ağır taşıtlar için ise 50 ila 70 km/s arasında değişiyor.

Belediye yetkilileri, hem sürücülerin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliği açısından hız limitlerine uyulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Trafik kurallarına uyulmasının sadece bireysel bir sorumluluk değil, toplumsal bir bilinç meselesi olduğu da hatırlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi şu çağrıyı yaptı:“Lütfen belirlenen hız sınırlarına uyalım. Kendinizin ve başkalarının güvenliğini riske atmayın. Trafikte saygı, dikkat ve sorumluluk hepimizin ortak görevidir.”

İşte o caddeler şu şekilde;