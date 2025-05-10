Nevşehir’in Güzelyurt Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın ardından araçlardan biri su kanalına düşerken, diğer araç ise park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi 80'inci Yıl Bulvarı'nda yaşandı. Y.T. yönetimindeki 50 ABN 532 plakalı otomobil, seyir halindeki F.O.'nun kullandığı 50 ADM 789 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından Y.T.'nin aracı yol kenarındaki su kanalına düşerken, F.O.'nun otomobili ise savrularak park halindeki bir araca çarptı. Kazada, F.O. yaralanarak Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çarpışmanın etkisi açıkça görülürken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.