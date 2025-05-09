Tokat’ın Zile ilçesindeki Alparslan Ortaokulu, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri programı kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Can Satır’ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşide, “Kültürel Mirasın Aktarımında Makam Müziğini Yeniden Düşünmek” başlığı altında müziğin kültürel ve duygusal boyutları öğrencilere aktarıldı.

MÜZİĞİN ÖNEMİ

TÜBİTAK Bilim Söyleşileri, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel farkındalığını artırmak ve bilim iletişimini toplumun tüm kesimlerine yaymak amacıyla düzenlenen etkinlikler arasında yer alıyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen söyleşide, müziğin sadece seslerden ibaret olmadığı; aynı zamanda hatıraları, duyguları ve kültürel değerleri taşıyan güçlü bir iletişim aracı olduğu vurgulandı.

DUYGUSAL ANLAMLAR

Etkinlikte makam müziği üzerine yapılan interaktif sunumda, Rast, Hüseyni, Segâh ve Hicaz gibi makamların taşıdığı duygusal anlamlar örneklerle anlatıldı. Öğrenciler, aynı cümlelerin farklı makamlarla nasıl farklı duygular uyandırabildiğini deneyimleme fırsatı buldu. Ayrıca geçmişten günümüze müziğin nasıl aktarıldığı; sözlü kültürden notaya, radyodan dijital platformlara kadar uzanan süreç örneklerle açıklandı.

ÖĞRENCİLER BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİ

Söyleşi boyunca öğrencilerle birlikte şarkılar ve türküler seslendirildi. Prof. Dr. Ömer Can Satır’a sahnede, Hitit Üniversitesi Müzik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ercan Baş, Emre Karakuş ve Emrah Ayrancı eşlik etti. Canlı müzik performansları, etkinliğe coşku ve renk kattı.

Etkinlik, Alparslan Ortaokulu Müdürü Şamil Akıncı’nın, söyleşinin gerçekleşmesinde emeği geçen Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İlkay Özlük’e ve konuşmacı Prof. Dr. Ömer Can Satır’a teşekkür belgelerini takdim etmesiyle sona erdi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik, kültürel mirasın yaşatılması açısından önemli bir farkındalık oluşturdu.