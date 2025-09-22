İBN Haldun Üniversitesi’nde 2025-2026 Akademik Yılı, düzenlenen törenle başladı. Açılış dersini Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakcı ‘Sosyal Bilimlerin Kesişim Noktasında Yapay Zeka’ başlığıyla verdi. Törende konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, "Öğrencilerimiz Türkiye'nin en parlak zihinlerinden oluşuyor. Akademisyen kalitemiz çok üstün; alanında dünya çapında işler yapan ve potansiyeli olan hocalarımızla birlikte çalışıyoruz. Hedeflerimiz oldukça yüksek. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

İbn Haldun Üniversitesi’nde 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi. Program akademik yürüyüş, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakcı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

‘İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ, YAPAY ZEKAYA DAYALI BİR ‘DATA CENTER’ KURMA YOLUNDA İLERLİYOR’

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, “Yapay zeka, yepyeni bir devrimdir. İnşallah biz bunu ıskalamayız, Türkiye olarak da ıskalamamalıyız. Bu noktada size bir müjde vermek istiyorum. İnşallah İbn Haldun Üniversitesi, Türkiye’de kendine ait veri merkezine sahip olan, yapay zekaya dayalı bir ‘data center’ kurma yolunda ilerliyor. Bu merkez, dünyadaki tüm dijital bilgileri ve eserleri erişilebilir hale getirecek. Bu sadece İbn Haldun Üniversitesi’nin öğrencilerine değil, sosyal bilimlerde araştırma yapacak herkesin faydalanacağı, mutlaka uğrayıp istifade edeceği yepyeni bir merkez olacak inşallah. Bu güzel açılışın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özellikle gençlere tekrar hatırlatmak isterim: Bir işin bidayeti nasılsa, nihayeti de öyle olur. Başlangıcı nasılsa, sonu da öyledir” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: ZAMAN BİZİM LEHİMİZE

Açılış Töreni’nde konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, “Genç bir üniversite olmasına rağmen kısa zamanda gerçekten iddialarına ulaşabileceğini gösteren bir üniversite olduğumuza inanıyoruz. Bu yüzden Türkiye'nin çok parlak öğrencilerini, dünya çapında sosyal bilimler akademisyenleriyle; hem tecrübeyi hem genç dinamizmi barındıran bu akademik kadroyu bir araya getiriyoruz. Öğrencilerimizi dünya çapında araştırmacı olmaları, dünya meselelerine açılımlar getirebilmeleri, çözümler üretebilmeleri için donatmaya çalışıyoruz. Şu anda burada helvayı yapmak için ne lazım? Un lazım, yağ lazım, su lazım, şeker lazım. Biz burada her şeyin olduğuna inanıyoruz. Fiziki şartlarımız gerçekten dünya çapında rekabet ettiğimiz üniversitelere parmak ısırtacak düzeyde. Öğrenci kalitemiz Türkiye'nin en parlak zihinlerinden oluşuyor. Akademisyen kalitemiz çok üstün; gerçekten sahasında dünya çapında potansiyeli ve yaptığı işler olan hocalarımızla birlikte çalışıyoruz. Hedeflerimiz oldukça yüksek. Dolayısıyla şu anda tek ihtiyacımız olan şey zaman. Zaman bizim lehimize ama onda da biraz aceleciyiz. İnsan tabiatı itibarıyla aceleciyiz. Bu anlamda hem öğrencilerimizin üniversiteye adım attıklarından itibaren bu yüksek hedefe ulaşmak için aceleci olmalarını istiyoruz, hem de bütün akademik kadromuzun aynı şekilde bu hedeflere ulaşmak için aceleci olmalarını istiyoruz. Biz de idari ve akademik kadromuzla öğrencilerimizden bize doğru gelen baskıları göğüslemeye hazırız. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

PROF. DR. ARIKAN: HEDEFİMİZ, DÜNYANIN EN İYİ SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ OLMA YOLUNDA İLERLEMEK

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, “Üniversitemiz, mütevelli heyetimizin liderliği ve destekleriyle seçkin bir konuma hızla ilerliyor. İnşallah, 82 ülkeden öğrencinin tercih ettiği, sosyal bilimler alanında bir mükemmeliyet merkezi olacağız. Önlisans programlarımızın altısı tüm üniversiteler arasında ilk ona girmiş durumda. Lisans programlarımızda da üniversitemiz yavaş yavaş cazibe merkezi haline geliyor. Bu yıl öğrenci başvuruları yüzde 47 oranında arttı. Toplam başvuruların yüzde 20’si uluslararası öğrencilerden oluşuyor. Hedefimiz, dünyanın en iyi sosyal bilimler üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemek. Yapay zeka hayatımıza girdikten sonra bu alanda en hızlı yol alan üniversitelerden biri olduk. Bununla ilgili konuşmamda daha detaylı bilgiler vereceğim. YÖK’e başvurduk. İnşallah gelecek yıldan itibaren ‘Felsefe ve Yapay Zeka’ lisans programına öğrenci almaya başlayacağız. Ayrıca yapay zekanın idari ve akademik süreçlerde kullanımını hızla hayata geçiriyoruz. Eğitim Teknolojileri ve Yapay Zeka yüksek lisans programımız da mevcut” dedi.

Prof. Dr. Arkan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Burada hem kendi çalışanlarımız hem de dışarıdan gelen öğrencilerle somut ve uygulanabilir projeler üretiyoruz. Üniversitemiz dijitalleşme sürecini büyük ölçüde tamamladı. Ancak bu dinamik bir süreç, değişen koşulları sürekli takip etmek zorundayız. Yeşil Kampüs hedefimize de büyük ölçüde ulaştık. Dünyada ilk 100’e giren, Türkiye’de ise öncü bir ‘Yeşil Kampüs’ olacağımıza inanıyoruz. Bugün de yeni başvurularımızı yapıyoruz. Bu yıl tüm branşlarda başarıyla sonuç alacağımıza yürekten inanıyoruz. Elbette bu başarıda hocalarımızın ve idari personelimizin emeği büyük. Kendilerine gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum ve sizlerden bir alkış rica ediyorum.”

Konuşmaların ardından Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakcı, ‘Sosyal Bilimlerin Kesişim Noktasında Yapay Zeka’ başlığıyla açılış dersini verdi.