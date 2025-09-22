Türkiye’nin bilimsel vizyonuna yön veren öncü kurumlardan biri olan Başkent Üniversitesi, bilgi üretimini teknolojiye ve toplumsal faydaya dönüştürme konusundaki kararlılığını bir kez daha uluslararası alanda gurura imza attı. Teknofest Sağlıkta Yapay Zeka yarışmasında 2024 yılında olduğu gibi, bu yılda birinci olarak, liderliğini sürdürdü.

17-19 Eylül tarihlerinde İstanbul’da yapılan yarışmada 50’nın üzerinde üniversite ve kuruluşları katıldı. Yarışmada birinci gün” Bilgisayar Tomografi Görüntülerinden İnme Tespiti,” ikinci gün ise “Difüzyon MR Görüntülerinden İnmenin Zamansal Sınıflandırılması,” ve üçüncü gün” Sunum Yarışması” yapıldı.

HABERAL ”DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ”

Başkent Üniversitesi adına yarışmaya aynı üniversiteden Öğr .Gr. Dr. Murat Koçak, Araştırma görevlisi Dr. Fatih Güven, Zübeyir Sait Özeren ,Araştırma Görevlisi Dr .Büşra Kübra Karaca Aydemir, ekip olarak katıldılar..

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, birinci olan ekibi kutladı ve “İyi ki bu ülkemiz var. Bu ülkeyi kuran Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize, Lozan’da bu ülkenin tapusunu kazandıran İsmet Paşa ve arkadaşlarına rahmet ve şükranla minnettarız. Bugün bu topraklarda yaşıyorsak onların hayatlarını feda etmeleri sayesindedir.

İnsan, her şartta ‘Daha iyisini nasıl yapabilirim?’ diye çaba göstermelidir. Daha çok araştırmalı, daha çok çalışmalıyız. Bayrağımızı dünyanın her yerinde en tepede dalgalandırmalıyız. Başkent Üniversitesi'nde yapılamayacak çok az şey vardır. Bu üniversite bunun için kuruldu.”

ÖDÜLE DOYMUYOR

Başkent Üniversitesi, geçtiğimiz aylarda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen “Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması” nda da 62 üniversiteden toplam 2015 proje arasında Başkent Üniversitesi yine birincilikle öne öne çıkmıştı.

Birincilik ödülüne layık görülen Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ertuğrul Gümüş ile Psikoloji Bölümü öğrencisi Elif Çakır, ödüllerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun elinden aldı.