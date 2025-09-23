Ankara’da sabah saatlerinde gerçekleşen operasyon dikkat çekici bir gelişmeyle gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlere ilişkin harcamalarda kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun hemen öncesinde, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım ise gündeme damga vurdu. Gökçek, operasyondan yaklaşık 8 saat önce şu ifadeleri kullandı: "Hazır mısın Ankara, Hazır mısın Türkiye, Ankara'da milyarlık vurgun patlıyor."

Paylaşımın ardından sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda belediye ile ilişkili bazı isimlerin gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan, Gökçek’in paylaşımı kamuoyunda “önceden bilgi sahibi miydi?” sorularını gündeme getirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, operasyona ilişkin şunlar kaydedildi; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154.453.221,60 TL zarara uğratıldığı tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında şüpheliler; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E, Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S. E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A ve S. Ç, Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A. A, Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E. D ve L. E hakkında Görevi Kötüye Kullanma ve İhaleye Fesat Karıştırma suçlarından 23.09.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiş ve şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır.”