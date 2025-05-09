Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) tarihi bir başarıya imza atarak Dörtlü Final’e yükseldi. Sarı-kırmızılılar, bugün saat 18.00’de Atina’daki Sunel Arena’da İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşılaşacak.

Bu başarıyla birlikte Galatasaray, Banvit (2017) ve Karşıyaka’nın (2021) ardından BCL Dörtlü Final’e kalan üçüncü Türk takımı oldu.

Galatasaray’dan İddialı Performans

Galatasaray, BCL’de oynadığı son dört maçı kazanarak formda bir görüntü sergiledi. Turnuvada üst üste beşinci galibiyetini hedefleyen temsilcimiz, sezon boyunca %42,9 ile rakiplerine en düşük şut isabet oranını tanıyan takım olmayı başardı. Ayrıca maç başına 28.1 savunma ribaundu ortalamasıyla bu alanda sezonun lideri konumunda.

Takımın öne çıkan isimlerinden Will Cummings, ilk beş başladığı beş BCL maçında 23.4 sayı, 4.0 ribaund, 3.0 asist ve 2.0 top çalma ortalamalarıyla etkileyici bir performans ortaya koydu. Galatasaray, bu maçların dördünü galibiyetle tamamladı.

Tenerife Dörtlü Final’in Tecrübeli İsmi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanan Lenovo Tenerife, bu sezon da güçlü savunmasıyla dikkat çekiyor. BCL’de oynadığı son 14 maçı kazanan İspanyol temsilcisi, maç başına yalnızca 71.4 sayı yiyerek turnuvanın en az sayı yiyen takımı oldu.

Tecrübeli oyun kurucu Marcelinho Huertas, BCL Dörtlü Final tarihinde en çok sayı atan ve asist yapan oyuncu unvanını elinde bulunduruyor. Tenerife, BCL tarihinde altıncı kez Dörtlü Final’de mücadele edecek.

Diğer Yarı Final: AEK vs Unicaja

Dörtlü Final’in diğer yarı final mücadelesi ise bugün saat 21.00’de ev sahibi AEK Betsson BC ile İspanyol temsilcisi Unicaja arasında oynanacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2025 Finali ve üçüncülük maçı, 11 Mayıs Pazar günü Atina’da yapılacak.