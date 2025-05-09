Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'deki temsilcimiz Galatasaray, yarı finalde bugün Atina’da karşılaştığı La Laguna Tenerife'yi 90-80 yenerek finale yükseldi.

Galatasaray, maçın başından itibaren yüksek tempolu bir oyun sergileyerek rakibine üstünlük sağladı. La Laguna Tenerife, Galatasaray’ın hızına ayak uydurmakta zorlanırken, özellikle 3. çeyrekteki etkili performansıyla farkı açmaya başardı. İlk yarı sonunda Galatasaray, 45-43’lük bir skorla öndeydi.

İkinci yarıda ise Galatasaray, savunmadaki sertliği ve hücumdaki hızını artırarak farkı açtı. 3. çeyrek sonunda 15 sayılık bir üstünlük yakalayan Sarı-Kırmızılılar, final için son adımı attı. Maçın sonunda ise skoru 90-80'e getirerek Avrupa’nın en prestijli basketbol organizasyonunda finale yükseldi.