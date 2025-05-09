Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen bölgelerdeki geleneksel oyunlarla çocuklara moral olması amacıyla yola çıkan 'Geleneksel Oyunlar TIR’ı' İslahiye ve Nurdağı ilçesi oldu. İslahiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sahasında konuşlandırılan TIR’da, depremzede çocuklar, onikitaş, mas güreşi, mangala, çuval yarışı ve halat çekme gibi geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendiler.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Koordinatör Gülümser Yaşar,depremin etkilediği illerde çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri için bu projeyi başlattıklarını belirterel,”10 deprem ilimiz için Geleneksel oyun tırımızla yola çıktık, İslahiye ve Nurdağı’nda geleneksel oyunlarımızı çocuklarımıza tanıtırken, çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmeleri sağlıyoruz” diye konuştu.