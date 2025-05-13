Bazı insanlar vardır, yanında olduğunuzda, sanki uzun zamandır eksik kalan bir parçanızı onda bulmuş gibi hissedersiniz. Sohbetleriyle, duruşlarıyla, hayatınıza kattıklarıyla ayrı bir yer edinirler yüreğinizde. Şevket Yılmaz da tam da böyle bir dost, bir ağabeydir benim için …



Yarım asra dayanan spor gazeteciliğimde, onunla nice futbol sohbeti yapıp, aynı heyecanı, aynı umudu paylaştığımız birlikteliklerimizde onun için. Sarı Lacivert sevdanın ne denli derin bir yeri olduğunu çok iyi bilirim.

Bu sezon da Fenerbahçe için hüsranla yoğurulan son yaklaşırken, biraz futbol, biraz da içinde bulunulan duruma dair değerlendirelim istedim ve başkanı olduğu ‘Fenerbahçe 2000 Derneği’nde yanına uğradım.



Ama bu kez karşımdaki Şevket Yılmaz, alışılmış o enerjiden uzak, sessiz, durgun ve bezgin bir haldeydi.

Kısa bir hoş beşin ardından lafı dolandırmadan sordum; “Abi, bu sezon yine karanlık bir tabloyla kapanıyor gibi. Ne oluyor Fenerbahçe’ye? Bu yazıda senin fikirlerine yer vermek istiyorum.”



Derin bir nefes aldı ve içtenliğiyle döküldü cümleler ağzından: “Erden, ne diyeyim bilemiyorum kardeşim. İçimde koca bir kırgınlık var. Gerçek anlamda tam bir depresyon modundayım. 2013-2014’ten beri bu kulüp şampiyonluğa hasret. Bu kadar yıl sonra hâlâ aynı hayal kırıklığını yaşamak, anlatması zor bir duygu… Sorumlusu da belli, çözüm de belli: Ali Koç. ‘Ben başkanken bu kulübü şampiyon yapmazlar’ deyip hâlâ görevde kalmasının, alınan kötü kararların, yapılan hataların bedelini camia ödüyor. Ego, inat, vizyonsuzluk birleşince ortaya bu yıkım çıkıyor.”

Bu sözleri duyunca, artık sadece bir köşe yazısı değil, neredeyse iç döküşe dönüşen bu sohbet formatını biraz daha sürdürmek istedim.



“Peki abi, bu gidişe bir ‘dur’ demek mümkün mü, bir ışık var mı?”

“Var tabii. Fenerbahçe kimsenin keyfine göre yönetebileceği bir oyuncak değil. Bu yüzden artık bu yönetim dönemi bitmeli. Biz de Fenerbahçe 2000 Derneği olarak harekete geçtik. Olağanüstü kongre için imza kampanyası başlattık. Kurban Bayramı’na kadar bütün kongre üyelerini derneğimizde, noter eşliğinde imza vermeye bekliyoruz.”

Sevgili dostlar, Fenerbahçe’nin içinden gelen, yıllardır camianın nabzını tutan bir isim, bir kanaat önderi olarak Şevket Yılmaz’ın söyledikleri bunlar…

Ve anlaşılan o ki; yedi yılın ardından, Ali Koç yönetimi için de artık yolun sonu iyice görünmüş durumda…

Kalın sağlıcakla...