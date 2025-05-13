3 Aralık 1966 da ilk stüdyo kaydını yaptı.

Sazların içerisinde:

Özer Altın, Vecihe Daryal, Cengiz Dişçioğlu, Hüseyin İleri, Selami Bertuğ, Dr. Zekai Süer, Seyfettin Sığmaz ve Vedia Tunççekiç vardı.



Musikinin teknik bölümünü çok iyi biliyordu ama şan eğitiminin çok ayrı bir önemi olduğunu radyoya girince anladı.

Kayıt yayınlandıktan bir gün sonra Gönül Akın Hanım yanına geldi.

“Ali seni tenkit etsem bana kızar mısın?”

O da “tenkitleriniz bana hatamı düzeltmek için rehber olur” dedi.

“Aynen, çingene gibi okumuşsun” deyince teşekkür etti ve gitti. İlk fırsatta teknisyen odasında kaydı dinledi. Kendisi de beğenmedi.

“Hakikaten diksiyon diye bir şey yok… ‘a’ lar ‘e’ olmuş ‘e’ ler ‘ı’ olmuş felaket bir şey”

Gönül ablam haklı” diye içinden geçirdi. Ertesi gün ablasının ellerinden öpüp teşekkür etti.

Ondan sonra yeni talebe gibi aynanın karşısına geçti.



Bir yıl bıkmadan, usanmadan diksiyon çalıştı. Bu çalışmasının mükâfatını, sonraki yıllarda diksiyon dersi vererek ve güzel konuşarak aldı.

Vurgulama ve heceleri doğru yapmaya özen gösterdi. 3 ayda tek solo yapıyordu.

4. ay Turhan Toper bey soloyu ayda 2’ye çıkarttı. Çalışmasının mükâfatını aldı. 1979 yılında açılan sınav sonucu topluluk şefi oldu.

Ankara Radyosu’nda, Topluluk Şefi ve Ses Sanatçılığı görev yaptı.

TRT Merkez Denetim Kuruluğu Üyeliği ve TRT Repertuar Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 07.06.2004 yılında yaş haddinden emekliye ayrıldı. İlerleyen yaşına rağmen kendi adının verildiği Adana Büyükşehir Belediyesi konservatuvarını kurdu.

Yakın zamana kadar altı yıl hocalık yaptı. Ali Şenozan, Allah’ın verdiği yeteneği kullanabileceği bir ortam bulabilen herkesin parlayacağına inandı. 500’ün üzerinde beste yaptı. Bunun 161 tanesi TRT repertuvarına girdi. Bunların birçoğu plak ve kasetlerde okundu.



Ona göre; yeni çıkan eserlerin saman alevi gibi yok olma sebebi: “sanatsal değerleri olmaması ve hafızada yer etmemesinden” kaynaklanmasıydı.

“Hasreti yıllara sor”, “Gitme Güzeller Güzeli”, “Aşk Oduna Yandı”, “Gittiğin yolları yakın sanarak” ve “Bu aşkın sonunda ayrılık varsa” gibi çok sayıda şarkısının bugün bile dillerden düşmemesinin nedeninin duygu içerikli olmasından ve sanatsal değerinin bulunmasından kaynaklandığını Türk sanat müziği eserlerinin para kazanmak için değil, musikiye hizmet etmek amacıyla yapıldığını her fırsatta dile getirdi.



1956 yılında başladığı beste çalışmalarına ara verdi. “Ben bugünkü şartlarda beste yapacak insan değilim. Bu nedenle o işi bıraktım. Ben artık beste yapmıyorum.” Dedi.

Sahne yıllarında ki namı “ipek sesli” olan Şenozan; bugüne kadar 5-6 bin kişiye hocalık yaptı, bunlardan en az 200 öğrencisi yurt içi ve yurt dışında eğitmen oldu.



Öğrencilerinden bazıları Ankara, İstanbul ve İzmir Radyosunda ve kültür bakanlığı devlet korolarında ses sanatçısı oldu.

Bu nedenle kendisine “hocaların hocası” denilmeye başlandı. Bu durumdan dolayı gurur duyuyordu…

Ziya Levent Topçuoğlu, Zeki Topçuoğlu, Ali Osman Güngör, Selma Sağbaş, Enver Sayın ve Ayşe Taş gibi birçok sanatçının da hocalığını yaptı.



Ali ŞENOZAN; Bilhassa tevazusu ile herkesin hürmet ve muhabbetini kazanmıştı. Kişiliğini hiç yitirmedi. Hemşerileriyle ve yakınlarıyla hiç kopmadı. Onlarda Şenozan’la her zaman gurur duydu.

Uluslararası düzeyde birçok konser veren Şenozan, yurt içinde de devlet büyüklerimize ve halkımıza sayısız konserler verdi.

Ali Şenozan bugüne kadar TRT dışında birçok derneklerde de koro şefi hoca olarak görev yaptı. Hacettepe Üniversitesi Korosu, Ortadoğu Üniversitesi Korosu, Ankara Öğretmen Okulu Korosu, Melodiler Müzik Derneği, TRT Personel Korosu, Yüksek İhtisas Hastanesi Müzik Topluluğu, Kayseri Melikgazi Belediyesi Konservatuvarı, Adana Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nda hocalık ve Konya Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak faaliyetlerde bulundu.



Evli ve iki çocuk babasıdır. Üç torun sahibi olan bestekârımız, torunlarına sevgisini aşağıdaki üç beste ile ölümsüzleştirmiştir.

“Çağla su” Çağla için , “Birden içime neşe doldu” Buğra için , “Bebeğim güzel Nehir ‘ im” Nehir için bestelemiştir.

Sanatçımıza sevdikleriyle birlikte sağlıklı uzun ömürler dileriz.

(BİTTİ)