İran (Tahran) Pakistan (Revalpindi, Lahor, İslamabad, Dakka) ve Bağdat turnesi’ne Muzaffer İlkar hocanın şefliği’nde ses sanatçıları: “Müzehher Güyer, Gül Batu, Gönül Akın, Fikret Kozinoğlu, Gönül Söyler, Sevin Süer, Emel Sayın, Meral Uğurlu, Semra Ersoylu, Cevdet Bolvadin, Nevzat Güyer, Mustafa Sağyaşar, Hüseyin Gökmen, Ahmet Melik, Nusret Ersöz, Turhan Özek, Necdet Tokatlıoğlu ve Kutlu Payaslı”, saz sanatçıları: “Özer Altın, Selami Bertuğ, Zekai Süer, Tarık Kip, Erol Sayan, İsmail Oytun, Cahit Ünyaylar ve Hüseyin İleri” kafilede yerlerini aldı.

Kahire, Ürdün, Şam ve Lübnan turnesine Muzaffer İlkar hocanın mazereti nedeniyle katılamayacağını bildirmesiyle Şeflik Kutlu Payaslı’ya kaldı. İlk yurt dışı şeflik deneyimi başladı.

Ses Sanatçıları: “ İsmet Çeviker, Nermin Demirçay, Gönül Söyler, Fikret Kozinoğlu, Solmaz Teğmen, Güler Göksel, Ayten Zenger, Yüksel Kip, Nusret Ersöz, Turhan Toper, Hüseyin Gökmen, Mustafa Seyran, Nevzat Güyer, Dündar Balkan, Turhan Özek, Ali Şenozan” ve sazlarda “Vedia Tunççekiç, Hasan Özçivi, Cahit Ünyaylar, Tarık Kip, Selami Bertuğ, Cengiz Dişçioğlu, İsmail Oytun, Osman Adaş ve Hüseyin İleri” kafilede yer aldı.

Ekibiyle birlikte Mısır Televizyonu’nda ve birçok salonda konsere katıldı. Şam konserini ise o günlerin en büyük salonu olan Hamra tiyatro binasında yaptı. 750 kişilik salon tamamen doldu.

İkinci yurt dışı şeflik deneyimi 20 Ekim 1971 - 4 Aralık 1971 tarihleri arasında Bağdat, Amman, Şam ve Beyrut turnesi için gündeme geldi. Artık tecrübeliydi.

Ses sanatçıları, “Nevin Demirdöğen, Gönül Akın, Meral Uğurlu, Solmaz Teğmen, Güler Göksel, Nursal Ünsal Birtek, Yüksel Kip, Semra Ersoylu, Ela Altın, Aysel Güvenç, Hüseyin Gökmen, Ahmet Melik, Bekir Sıtkı Sezgin, Necdet Erdemli, Taner Şener, Turhan Özek, Ali Şenozan, Metin Everes, Kadri Şarman,” Saz sanatçıları, “Selahattin İnal, Yücel Aşan, Selami Bertuğ, İsmail Akdeniz, İhsan Özgen, Ruhi Günal, Tekin Yertut, Selahattin Altınbaş ve Hüseyin İleri.” Vardı. Bekir Sıtkı Sezgin ve Necdet Erdemli de turne’ ye dâhil edildi.

İlk konseri 21 Ekim 1971 günü, ikinci konseri ise 22 Ekim gecesi elçilik binasında verdi. Ayrıca, 24 Ekim Pazar günü Bağdat Televizyonu’nda 40 dakikalık özel bir konser için çekim yapıldı.

6 Haziran 1972 tarihinde Newyork’da düzenlenen konser dizisine gitti. Kadro’ da 18 Ses ve Saz sanatçısı vardı. “Kutlu Payaslı, Gönül Akın, Osman Türen, Özay Gönlüm, Ela Altın, Seyhan Tütün ve birkaç tane de alt program solisti vardı. İki gece Hilton Oteli balo Salonu’nda, Üçüncü konseri Ohio kentinde Springfield Üniversitesi’nde verdi.

Kahire Tunus ve Cezayir’de konserlerine katıldı. Tunus Cumhurbaşkanı sarayında da konser vardı. Muzaffer İlkar Bey “ben heyecanlanıyorum konseri sen yönet” deyince yurtdışı şefliklerine birisi yenisi daha eklenmiş oldu.

13 Mart 1971 tarihinde İstanbul Ekspres gazetesi okurları tarafından yılın en başarılı erkek solisti seçildi. İstanbul Güney Park Gazinosu’nda yapılan törenle şiltini aldı.

1971 yaz tatilinde Samsun Fuar Gazinosu’nda 15 günlük programı vardı. Program bittikten sonra beş gün deliler gibi eğlenerek, her türlü çılgınlığı 5 güne sığdırınca, buz gibi kuyu sularıyla yıkandı. Kontrolsüz içki içti. Şarkı söyledi ve bir de neşeli dostlarının bulunduğu bir ortamda sesini aşırı zorlayınca ertesi gün sesi çıkmaz oldu. Ses tellerinde nodül olduğunu öğrendi. 24 Temmuz 1971 Cumartesi günü ameliyat oldu. Bir ay konuşması yasaklandı. Altı ay gazino tekliflerini kabul etmedi.

Kutlu Payaslı Masonlar Derneği’ne davet edildi. 14 Ocak 1972 tarihinde yapılan Tekris (Kabul) töreninden sonra Ankara Çankaya Muhterem Locasına katıldı. 2014’lü yıllarda 40 yıllık üyeliği nedeniyle Özel önlük ve madalya ile onurlandırıldı.

1973 yılında Cumhuriyetin 50. Yıl kutlamaları için Avrupa’da Bern, Paris, Brüksel, Roterdam, Hanover, Hamburg ve Berlin’de ekibiyle konserler verdi.

(Devam Edecek)