26 Şubat 1981 tarihinde konser için Amerika’ya gitti. Müzeyyen Senar ve Atilla Atasoy’da vardı. Ekip Hilton salonlarında iki konser verdi.

14 Aralık 1981 tarihinde İzmir Efes otelinde programa başladı.

Ege Üniversitesi konservatuarında ses eğitimi ve sağlığı dersleri verdi. Repertuar derslerine katılan öğrencilerine ilk olarak İstiklal Marşını öğretti. Disipline önem verdi.

Kutlu Payaslı 7-18 Eylül 1985 tarihinde Ayten Zenger’le dört konserde görev aldı. Ekibi Arnavutça söyledikleri “Roka mandolina dolani sokak o may gotse vogıl masu ban marak” adlı şarkı ile büyük sükse yaptı.

3 Ekim 1985 tarihinde İstanbul Bebek Belediye Gazinosu’nda solistlik yapan arkadaşı Yüksel Uzel’in şefliğini yaptı. Almanya Düseldorf’da Diş hekimleri Derneği Gecesinin konserine katıldı.

3 Şubat 1986 tarihinde ZDF televizyonu’nda (Stüdyo Berlin) programına solist olarak katıldı. 7 Haziran 1987 tarihinde Güneydoğu Anadolu’ya Nalan Altınörs, Mualla Şentop ve 12 saz sanatçısı arkadaşıyla beraber, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli, Muş, Siirt, Bitlis ve Hakkâri illerini kapsayan turneye çıktı.

18 Temmuz 1987 tarihinde Nalan Altınörs ile Kıbrıs Barış şenliklerinde bulunmak üzere İzmir Radyosu saz sanatçılarıyla Kıbrıs’a gitti. 2 Mayıs 1988 tarihinde Hürriyet gazetesinin İstanbul Maksim Gazinosu’nda düzenlediği gecede Nalan Altınörs ile konser verdi.

19 Mayıs 1989 tarihinde dost İslam Ülkeleri İleri Kültürel Mübadele Programı çerçevesinde geniş bir saz grubuyla Tunus’a gitti. Bu dördüncü Tunus turnesiydi. Ekmelettin İhsanoğlu da danışman olarak katıldı. Tunus’un Kervan, Sfax, Sus ve Tunus kentlerinde dört konser verdi. Ünal Narçın, Yıldırım Bekçi, Hüseyin İleri ve Ayşegül Durukan’da kadrodaydı. Önce Tunus Musiki grubunun verdiği konseri zevkle dinlediler. Sonrasında sahneye davet edildiklerinde Türkiye’de arkadaşlarına öğrettiği “Elif Ya Sultani, Vel Hicrani Elif” şarkısını Tunus korosu ile birlikte söylediler ve büyük sükse yaptılar.

8 Mart 1989 tarihinde Dr. Bekir Mutlu’nun “Sen Nisansın Daha Ben Sarı Eylül” şiirini besteledi. TRT Repertuar kurulana gönderdi. 11 Eylül 1989 tarihinde eseri reddedildi. Daha sonra bu eseri tekrar incelenmek üzere dönemin Türk Sanat Müziği Müdürü olan Özgen Gürbüz, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’ya verdi. Eser, 10 Ocak 1996 yılında Milliyet Gazetesinin her yıl düzenlediği yılın sevilen on şarkısı içerisinde en başlarda yer aldı. 14 Haziran 1993 tarihinde TRT, Kurban Bayramı için özel program görevi verdi. Ankara, İstanbul ve İzmir radyosu sanatçılarından geniş ve kaliteli ses ve saz kadrosu vardı. İlgün Soysev’le başladıkları programın yönetim ve rejisinde, Atıf Güven ve Bilal Gökçe, spiker olarak da Nevin Agiç’le birlikte başarılı programlara imza atıldı.

12 Aralık 1998 Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel tarafından yapılan törenle 83 sanatçıya ödül verildi. Devlet Sanatçısı oldu. Bu ödül ressam Mehmet Güleryüz’ün açtığı davanın kabul edilmesiyle bütün sanatçılardan geri alındı. 21 Aralık 2004 tarihinde başta rahmetli Ahad Uruk olmak üzere, Neşe-Selim Öztaş ve elliye yakın sanatçı arkadaşı İzmir Atatürk Kültür Merkezinde Muhteşem bir 50. Yıl gecesi düzenledi.

7 Nisan 2019 tarihinde Yalova’da yapılan Türk Musikisi Federasyonu “Ustalara Saygı” konserine katıldı. Kendisine Türk Müziğine vermiş olduğu çok önemli katkılar adına Türk Musikisi Federasyonu Başkanı Tahir Aydoğdu tarafından plaket verildi.

Diş hekimi Oğuz Sınırtaş ve Kutlu Bey’in kızı Dr. Melda Payaslıoğlu’nun yaptığı evlilik neticesinde Cem ve Leyla adında iki torunu oldu.

Bursa’da 24 Mayıs 2025 tarihinde vefat etti.

