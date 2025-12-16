Yapay Zekânın evrimi, donanım gücündeki artışlarla doğrudan ilişkilidir.

Yapay Zekâ sistemleri, genellikle insan yeteneklerini taklit etmek veya geliştirmek için tasarlanır, Veri toplama ve analiz etme yoluyla bilgi edinme, Öğrenilen bilgiyi kullanarak kararlar alma ve sorunları çözme, Çevredeki bilgileri işleme, belirli bir amaca ulaşmak için eylemler planlama ve çözüme ulaşma.

İlk Adımlar, 1940 – 1950 yıllarında bir makinenin insan gibi düşünme yeteneğine sahip olup olmadığını belirlemek için bir test yapılmasının önerilmesiyle atıldı. Bilim insanları tarafından geliştirilen ilk sinir ağı modeli ile de Yapay Zekânın bugünkü Derin Öğrenme temellerini atıldı.

1956 yılında bir konferansta “Artificial Intelligence” terimi ilk kez kullanıldı. Yapay zekâ, makinelerin genellikle insan zekâsı gerektiren görevleri yerine getirme yeteneği için kullanılan genel bir terimdi.

Yapay Zekâ 1970’ler ve 1980’ler de Hesaplama kapasiteleri ve yeterli veri olmaması nedeniyle büyük beklentileri karşılayamadı. Araştırmalara sağlanan fonlar kesildi.

1980’lere gelindiğinde dar alanlarda insan uzman bilgisini taklit eden sistemler geliştirildi.

1997 – IBM Deep Blue, dünya satranç şampiyonu Kasparov’u yendi

2010’ lara gelindiğinde Derin Öğrenmenin Yükselişi başladı. Büyük veri setleri, güçlü GPU’lar ve gelişmiş algoritmalar sayesinde, yapay sinir ağları karmaşık problemleri çözmeye başladı. Bu dönem, günümüzdeki Yapay Zekâ devriminin başlangıcı oldu.

Yapay Zekâ, küresel ekonomiyi ve günlük yaşamı kökten değiştirmeye başladı. Faydaları hissediliyordu.

Yapay Zeka Hızlı analiz, Hata oranının düşmesi ve zaman tasarrufu ile İnsan hayatını kolaylaştırmaya başladı.

Sağlık, Eğitim, Güvenlik ve savunma, Finans, Sanayi ve üretim, Medya, sanat ve tasarım, Akıllı evler, otonom araçlar günümüzdeki kullanım alanlarını belirliyordu.

Yapay Zekâ algoritmaları, mamografi veya MR görüntülerindeki kanserli hücreleri veya anormallikleri insan gözünden çok daha hızlı ve isabetli tespit edebilme, yeni moleküllerin potansiyelini simüle ederek, ilaç geliştirme sürecini yıllardan aylara indirebilme yolları açıldı.

Araçlarda Yapay Zekâ sistemleri güvenli sürüş konusunda çok ilerleme kaydetti.

Sanal Asistanlar, 7/24 kesintisiz müşteri hizmeti sunarak basit soruları yanıtlar ve verimliliği artırırlar.

Hukuk alanında inanılmaz hızıyla milyonlarca dosyayı tarayarak hukukun gecikmesini önleyebilir.

Yapay Zekânın faydaları yanında zararları ve mevcut riskleri de olacaktır. Yapay zekânın hızlı ilerleyişi, yönetilmesi gereken ciddi sosyal ve etik sorunları beraberinde getirecektir.

Bir kişinin sesinin veya görüntüsünün gerçeğinden ayırt edilemeyecek şekilde taklit edilmesi. itibar zedeleyici içerik üretmek, dolandırıcılık yapmak veya siyasi dezenformasyon yaymak için kullanılabilmesi başlıca zararlarındandır.

Bir yapay zekâ, kendisine verilen bir görevi, beklenmedik ve insanlığa zarar veren şekillerde yerine getirebilir. İnsan denetimi olmaksızın hedef belirleyip imha kararı veren silah sistemleri ve bu tür bir Yapay Zekânın savaş başlatma veya tırmandırma potansiyeli, küresel güvenlik için büyük bir tehdittir.

Eğer Yapay Zekâ teknolojisine erişim yalnızca çok az sayıda güçlü şirket veya devletin elinde kalırsa, bu durum küresel güç dengesini bozar ve diğer ülkeler ile halklar üzerinde muazzam bir kontrol gücü yaratır. Tekelleşme tehlikesi yaratır.

Yapay Zekanın her attığımız adımı takip ettiği unutulmamalıdır.