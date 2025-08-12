Psikiyatride mitomani olarak tanımlanan Patolojik yalan, yalan söyleme alışkanlığına verilen isimdir. Mitoman hastaya verilen addır.

Mitomanya hastaları;

Yalan söylediklerinin de hasta olduklarının da farkında değillerdir.

Kendiliklerinden doktora gitmezler. Beraber yaşadıkları insanlar yalanlardan bıkarak onları doktora zorla götürürler. Hayal gücüyle ürettikleri yalana inanırlar. Yalan söylediklerinde utanma duygusu ve suçluluk duymazlar. Yalanları güzel, inandırıcı ve etkileyici sözlerle söylerler.

Yalanlarıyla kendilerini önemli adam, kahraman gibi hissederler. Eski yalanlarını desteklemek için sürekli yeni yalanlar atarlar. Hastalık 1000 kişide 1 kişide görülür. Ergenlik dönemlerinde hastalığa yakalanırlar.

Mükemmel sözel yeteneğe sahiptirler. Yalanlarıyla stresli durumlardan kurtulmaya çalışırlar. Yüksek kaygı durumlarında daha fazla yalan söylerler. Yalan söylemeyeceklerine söz verseler de bu sözlerini yerine getiremezler. Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik yapabilirler. Özellikle telefon dolandırıcıları bu gurupta olabilir.

Yalanlarını anı gibi anlatabilirler. Zamanla aile ilişkileri bozulur. Eşleriyle sorun yaşarlar. Yalan makinasına yakalanmayabilirler. Çünkü tepkileri diğer insanlarla aynı değildir.

Hayatlarını yalan üzerine kurmuşlardır. Hayali senaryolar, olaylar ve kişiler uydurur ve söylediği yalanlara kendileri de inanırlar. Haddinden fazla övünen insanlardır.

Kökeninde kendine güvensizlik yatar. Bu yetersizliklerini yalanlarıyla doldurmaya çalışlar. Çalkantılı aile yaşamlarına sahiptirler. İntihar eğilimleri yoktur.

Genellikle odak noktası olmak isterler. Bunu sağlamak için de yoğun bir istek ve arzu ile bunu başarabilmek için olayları büyütürler, abartırlar ve dramatize ederler. Bunu başarmanın yegâne yolu olan yalana başvururlar.

Yalan söylemelerinin nedeni de çevrelerinde etkili olabilmek ve çıkar sağlayabilmek için yalanlarıyla diğer insanları kandırma isteğidir.



Mitomanik yalanlar sonucunda kişi kendini ya bir kahraman ya da kurban olarak ifade eder.

Başkaları tarafından eleştirilmeye aşırı tepki koymak, kendini mükemmel görmek, başkalarını dikkate almamak, beğenmemek, düşünmemek, küçük görmek Narsist kişilik bozukluğu olarak tarif edilebilir.

Sadece kendilerini düşünürler son derece bencildirler. Davranışlarıyla başkalarına verdikleri zarar umurlarında bile değildir. Empatiden yoksunlardır. Aşırı kibirlidirler. Kendi isteklerinin yapılmasını isterler. Başkaları umurlarında bile değildir. Kişileri kendi çıkarları doğrultusunda işleri için manipüle ederek kullanırlar.

Narsistik kişiler genelde ilgi odağı olmayı, dikkat çekmeyi ve olayları kontrol etmeyi isterler. Kendilerine hayrandırlar. Başkalarının da kendilerine hayran olmasını arzularlar. Dikkat çekmek için tiyatromsu krizler yaratırlar. Başkalarının hayatını kıskanır ve onların yerinde olmak isterler.

Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler mükemmeliyetçidirler. Eleştirilmeye gelemezler, aksi halde öfkelenir ve saldırganlaşabilirler.

Bu davranışlarının sebebi kendilerini yetersiz hissetmelerinden kaynaklanmaktadır.

Tedavi edilmeyen narsistik kişilik bozukluğu, kişilerin sosyal hayatında, aile hayatında ve iş hayatında ciddi sorunlar yaşamasına neden olabilir.