2026 yılına sayılı günler kaldı. Benim okurlarımdan dileğim, dolandırılmayın. Bedava peynir’ in sadece fare kapanında bulunacağını unutmayın. Dolandırıcılık, en basit tarifiyle “aldatma amacı ile yapılan kasıtlı eylemlerdir.”

Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi bu eylemiyle dolandırıcılık suçu işlemiş olur.

Dolandırıcılar, her şeyi istismar ederler. Yalancıdırlar, hayatlarını yalan üzerine kurmuşlardır. Kendilerini kamufle ederler. Kendilerini olduklarından daha yükseklerde gösterirler. Sahte ve şaşaalı cv’lerini kendileri üzerinde hayranlık duyulmasını sağlamak için yalan bilgilerle donatırlar. En çok kullandıkları yöntemlerden birisi de duygu sömürüsüdür. Örnek verecek olursak, dolandırıcı, hasta olduğunu söylediği sözde yakını için duygu sömürüsü yaparak para toplar. Hasta kişiye sorulduğunda bir lira kendisinin eline para geçmediğini, ayrıca bütün masraflarının devlet tarafından karşılandığını kendisinin de böyle bir paraya ihtiyacı olmadığını söyler. Dolandırıcıya lanet eder. Hastalığı iyiye giden kişi bu durumdan üzüntü duyar ve hastalığı nükseder. Çünkü hasta için bu durum çok üzücüdür. Hasta kederinden vefat eder. Aslında dolandırıcı onun bir nevi katili olur. Hasta sağlığında dolandırıcıya sürekli beddua eder ve etrafına dolandırıcıyı kastederek elinizden geleni ardınıza koymayın diyerek adeta yalvarır.

Bir de yakını hasta olmadan yakınını hasta gibi gösteren dolandırıcılar vardır. Bunların da ar damarı çatlamıştır.

Dolandırıcı, sahte ve geçersiz belgeyi geçerli olarak tanıtır insanları kandırarak parayla satar.

Dolandırıcı, bir hırdavatçıdan aldığı ve poşet içerisine kullanma talimatı ve broşür hazırlayarak koyduğu uyduruk malzemeleri tıbbi malzemeymiş gibi tanıtımını yaparak fahiş fiyattan pazara sürer. Bunları yaparken asla utanmazlar yüzleri bile kızarmaz. Etraflarında da yalakaları vardır. “Ne olmuş yani zorla mı satmış” diyerek birde destek olurlar.

Dolandırıcılar sazan yakalamak için sahte resimlerle koydukları satış ilanlarına piyasa değerinin çok altında fiyatlar koyar, kurbanlarını beklerler. Oltaya gelen sazan, kelepir bulduğunu zannettiği mal için hemen kapora çıkartır. Uyanıktır ya malı kaçırmak istemez. Kaporayı ödedikten sonra ilan ortadan kalkar ve aradığı numaraya bir daha ulaşamaz. Bedava peynir sadece fare kapanında bulunur, bunu aklınızdan çıkarmayın.

Kendinizi dolandırıcılıktan koruyabilmek için, kişisel bilgilerinizi güvende tutun. Şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın. Ve Şifrelerinizi kendinizi koruyabilmek için düzenli olarak değiştirin.

Rastgele telefon numaralarını arayarak satış yapmaya çalışan kişilere karşı uyanık olun, onlara sizi ikna edebilecekleri zamanı tanımayın. Hayır demesini öğrenin, utanmayı bir kenara bırakın.

Kendisini polis, savcı ya da asker şeklinde tanıtan dolandırıcılara asla itibar etmeyin. Basiretiniz bağlanmasın. “terör örgütüne yardımda bulundunuz” gibi ithamlarda bulunup elinizi ayağınızı dolaştırmaya çalışanları kovalayın, para talep edenleri tersleyin. Kamu görevlilerinin sizi telefonla araması ve para talep etmesi diye bir husus söz konusu dahi olamaz.

Kendisini banka çalışanı, sigortacı gibi tanıtan dolandırıcılar vereceğiniz otomatik ödeme talimatı ile faturalarınıza kolayca ödeme imkânı sağlayacakları gibi yanıltıcı bilgilerle sizin kredi ya da banka kartı numaralarınızı, şifrelerinizi, kart bilgilerinizi sizin dalgınlığınızdan veya basiretinizin bağlanmasından faydalanarak elde ettikleri bilgilerle öğrenirler. Böylece kart bilgilerinizi ele geçiren dolandırıcılar, mağdurların banka hesaplarını boşaltır, kredi kartlarından diledikleri gibi çekim yaparlar.

Alışverişlerinizde yanınızda en az iki şahit olmadan para alışverişi yapmayınız. Kenarda kuytu köşelerde duvar arkalarında araba içlerinde kimsenin olmadığı yerlerde kimseye para vermeyiniz. Yüksek sesle konuşarak para veriniz etrafınızın duymasını sağlayınız. Yapacağınız sözleşme yazılı olsun, şahitler huzurunda imzalayın. Parayı bankaya yatırın mutlaka açıklama yazın. Tanımadığınız kişilerle bir sözleşme imzalayacaksanız o kişinin kimliğini elinize alın. TC Numarası başta olmak üzere sözleşmeye yazın ve kimliğin o kişiye ait olduğundan emin olun. Bankaya para çıkaracaksanız para göndereceğiniz kişinin kimliğini kontrol edin. Ona göre bankaya para çıkarın. Faturayı verenle parayı verenin eşleşmesine dikkat edin. Fatura Ahmet adına ise Mehmet adına ödeme yapmayın. Faturada hangi unvan var ise ödemeyi de o unvana yapın.

Kredi kartı veya banka kartlarınıza şifre girerken diğer elinizle girdiğiniz şifrenin üzerini örtün. Utanma belasına şifrenizi kendi ellerinizle kimseye vermeyin.

İcra dosyanız var, vergi borcunuz var şeklinde mesaj gelirse ve para yatırmanız istenirse itibar etmeyiniz.

Başvurunuz onaylandı krediniz çıktı şu kadar para yatırın, bu kadar para yatırın işlemlerinizi yapalım şeklindeki mesajlara ve aranmalara da itibar etmeyiniz.

Ben sürekli okurlarımın dolandırılmaması için yazı yazarım. Buna rağmen şu telefonları alıyorum. “Yazılarınızı okuyorum ama buna rağmen basiretim bağlandı dolandırıldım”

2026 yılında bütün okurlarıma dolandırılmamaları dileklerimi iletiyorum.

Yeni Yılınız Kutlu Olsun...