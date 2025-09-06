TEKNOFEST 2025 kapsamında Çanakkale’nin Gökçeada Havalimanı’nda düzenlenen Savaşan İHA Yarışması’nı ziyaret eden Selçuk Bayraktar’a, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve protokol üyeleri eşlik etti.

Bayraktar ve beraberindekiler, geçen yılki TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması’nda ilk 5’e girerek bu yıl “Yıldızlar Yarışması”na katılmaya hak kazanan takımların çadırlarını ziyaret etti, hazırlıkları yerinde inceledi.

“Bu Yarışmaları Düzenlemeye Devam Edeceğiz”

Konuşmasında katılımın yüksek olduğuna dikkat çeken Selçuk Bayraktar, şunları söyledi:

“Çanakkale’deki TEKNOFEST yarışmasına 40 takım katıldı. Birkaç bin ziyaretçi katılımı oldu. Şu anda yıldızlar kategorisi dediğimiz sadece 5 takımın yarıştığı bir kategoride yarışmalar devam ediyor. Bu çok daha zor bir kategori. Arkamda benim de mezun olduğum İTÜ takımımız var. Yaklaşık 10 yıldır yarışmalara katılan bu takımın şampiyonlukları da var. Diğer bir çadırda da Savaşan İHA yarışmasının şampiyon olan takımı vardı. Onları ziyaret etmeye, teknolojinin şampiyonlarını bu adamızda ziyaret etmeye geldik. Yarışmacılarımızın eserleriyle iftihar ediyoruz. İnşallah tam bağımsız, müreffeh Türkiye'yi buradaki genç kardeşlerimiz inşa edecek. Umarım güzel bir deneyim geçirmişlerdir. Bu yarışma geçen yıl Adana’da düzenlendi. Bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de düzenledik. Vatan toprağımız olan her yerde bu yarışmaları düzenlemeye devam edeceğiz. 17-21 Eylül’de Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST İstanbul düzenlenecek. Tüm milletimizi bekliyoruz.”

Yarışmalar Yerinde Takip Edildi

Bayraktar’ın konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte uçuş alanına geçen heyet, devam eden yarışmaları izledi.