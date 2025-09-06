Başkan Ali Koç tarafından teslim edilen yönetim kurulu aday listesinde yer alan isimler şu şekilde:

“Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık Eren, Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt Korkut, Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya, Selma Altay Rodopman.”

Seçim süreci ve yeni yönetim kurulu listesi, Fenerbahçe camiası tarafından yakından takip ediliyor.