Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremleri sonrası yapımına başlanan afet konutlarının teslimi için öğleden sonra Malatya’ya geldi. Havalimanında karşılanan Erdoğan, otobüsle kent merkezine geçti. Yol güzergâhında vatandaşların sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi. Cumhurbaşkanı, Malatya’da tamamlanan yeni valilik binasının açılışını da gerçekleştirdi.

“Milli Takımlara Kutlama”

Valilik binasındaki programın ardından 300 bininci konut kura çekimi ve anahtar teslimi törenine katılan Erdoğan, konuşmasına spor gündemine değinerek başladı:

“Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Euro Basket 2025’te çeyrek finale çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nı kutluyorum. Yarın İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’na da başarılar diliyorum.”

“6 Şubat’ın Acısı Bizim Derdimiz Oldu”

Deprem felaketini hatırlatan Erdoğan şunları söyledi:

“11 ilimizde 53 bin 737 canımızı içimiz kan ağlayarak kara toprağın bağrına verdik. Deprem şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. (…) 6 Şubat'ın acısı, sızısı, sancısı bizim derdimiz oldu. Bu derdi yüreğimizin en derininde hem de tüm ağırlığıyla hissettik. Ama bu derdi aynı zamanda bize dayanışmayı, bir ve beraber olmayı yeniden başlamayı öğretti.”

“Deprem Turistlerini Hüsrana Uğratıyoruz”

Deprem konutlarıyla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

“Ocak ayında 200, haziran ayında ise 250 bininci konutların depremzedelere teslim edildiğini hatırlatmak isterim. İşte bugün Malatya’da 300 bininci konutun anahtarını teslim ediyoruz. ‘Hükümet bu enkazın altında acaba ne zaman kalacak’ umuduyla bekleyen deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz.”

Malatya’ya Yeni Yatırımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’da yatırım bedeli 5 milyar 940 milyon TL olan 41 projenin toplu açılışını yaptıklarını belirtti:

“Bu yatırımlarımızla Malatya’mıza yepyeni bir çehre kazandırıyoruz. (…) Nisan ayında yaşanan zirai don hadisesinde zarar gören çiftçilerimiz için de yaklaşık 3,8 milyar lira destek ödemesi yapıyoruz. Destek ödemelerine bu ay içinde başlıyoruz.”

“Gündemimizde Terör Belasından Kurtulmak Var”

Türkiye’nin güvenlik gündemine de değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim gündemimizde Türkiye'yi yaklaşık yarım asırdır canını acıtan terör belasından inşallah ebediyen kurtarmak var. (…) Burada tekrar altını çizerek söylüyorum; şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir işin içinde bugüne kadar olmadık, evelallah bundan sonra da olmayacağız. Gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir adım atmadık, bundan sonra da asla atmayacağız.”

Muhalefete Eleştiri

Erdoğan konuşmasında ana muhalefeti de sert sözlerle eleştirdi:

“Sizler de görüyorsunuz, ne hizmet ne yatırım ne ülkenin kanayan yaralarına derman olmak. Bunların hiçbiri beyefendilerin gündeminde yer almıyor. (…) Halkın parasını talan eden bir avuç belediye hortumcusunu aklamak için hem kendilerini küçük düşürüyorlar hem de Türk siyasetinin itibarına zarar veriyorlar.”

Depremzedelere Anahtar Teslimi

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen kentlere canlı bağlantı yaparak depremzedelere anahtarlarını teslim etti ve yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını gerçekleştirdi.