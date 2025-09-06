Özgür Özel, Gaziantep Havalimanı’nda partililer ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Partililer, CHP liderine sevgi gösterilerinde bulunurken Özel, burada kendisini karşılayanlarla selamlaştı ve kısa süre sohbet etti.

Düğün ve Taziye Programına Katılacak

CHP liderinin, Gaziantep programı kapsamında ilk olarak CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in oğlunun düğün törenine katılacağı öğrenildi. Ardından CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu’nun vefat eden babası için taziye ziyaretinde bulunacak.

Gaziantep Örgütüyle Buluşma

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özgür Özel, kentte bulunduğu süre içerisinde Gaziantep il ve ilçe örgütleriyle de bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi alacak. Özel’in, partililerle yapacağı toplantıda hem yerel hem de genel siyasi gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Gaziantep’te Yoğun İlgi

Özgür Özel’in Gaziantep’e gelişi, CHP tabanında heyecan yarattı. Havaalanında Özel’i karşılayan partililer, ellerinde CHP bayrakları ve sloganlarla “Hoş geldin” tezahüratları yaptı. Özel’in, Gaziantep ziyaretinde hem partililerle buluşup moral vermesi hem de sosyal etkinliklere katılması kentte geniş yankı uyandırdı.