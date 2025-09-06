Kulüpten yapılan açıklamada,

“Franco Tongya Gençlerbirliği’nde✍️

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-karalarımız, Juventus altyapısında futbola başlayıp son olarak US Salernitana 1919’da forma giyen Franco Tongya’yı renklerine bağladı. Başkent ekibi, 23 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.” ifadelerine yer verildi.

Franco Tongya’nın Kariyeri

Futbola Juventus altyapısında başlayan Tongya, sırasıyla Marsilya B, Odense BK, AEK Larnaca ve US Salernitana 1919 takımlarında forma giydi. Geçtiğimiz sezon Serie B’de 30 maça çıkıp 3 gol kaydeden genç orta saha, gösterdiği performansla dikkat çekti.

Milli Takım Performansı

İtalya Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde de boy gösteren Tongya, 53 kez milli formayı giydi. Genç milli takımlarda 10 gol ve 6 asistlik performans sergileyen futbolcu, Gençlerbirliği’nin yeni sezonda en önemli kozlarından biri olacak.

Gençlerbirliği Kulübü, transfer duyurusunda:

“Franco Tongya’ya ailemize hoş geldin diyor, kırmızı-kara forma altında başarılar diliyoruz.” açıklamasında bulundu.