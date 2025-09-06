Mersin’de bir otelde düzenlenen toplantıya katılan Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, kongre üyelerinin sorularını yanıtladı. ‘Söz Fenerbahçe’ diyerek yola çıkan Saran, küçük yaşta Fenerbahçeli oluşunu şu sözlerle anlattı:

“5-6 yaşlarındaydım. Babamı ofisinde beklerken birisi bana ‘Hangi takımı tutuyorsun?’ diye sordu. Ben de babam hangi takımı tutuyorsa onu tutuyorum, dedim. O gün Fenerbahçeli oldum.”

“3 Yıl Şampiyon Olamayan İstifa Etmeli”

Başkanlık vizyonunu açıklayan Saran, Fenerbahçe’de başarıya odaklı bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini belirterek şunları söyledi:

“Çocukluğumdan itibaren kendi adıma istediğim, hayal kurduğum şey Fenerbahçe başkanlığıydı ve öyle bir başkan olayım ki iyi ki biz bu adama oy vermişiz, desteklemişiz desinler. (…) O yüzden ‘3 sene şampiyon yapamayan gider’ dedim. Bunu da genel kurula sunacağız.”

“Ben Olsam Mourinho ile Anlaşmazdım”

Mevcut yönetimin anlaşmaya vardığı teknik direktör konusunda da konuşan Saran, Mourinho yerine Conte’yi düşündüğünü dile getirdi:

“Ben en iyi hoca bizim hocamızdır anlayışındayım. Keşke Ali Koç, hoca konusunda fikrimi alsaydı. (…) Ama birini seçtiler diye göreve geldiğimde göndermeyeceğim. Ben olsam Mourinho ile anlaşmazdım. Ben Conte ile anlaşmıştım. Mourinho’nun Benfica maçı öncesi söylediği kovulma nedeni ama bunları neden söylediğine bakmak lazım. Mourinho yalnız kaldı.”

“Fenerbahçe Ruhunu Geri Getireceğiz”

Fenerbahçe’nin yeniden eski ruhuna kavuşacağını söyleyen Saran, projelerini şu ifadelerle paylaştı:

“Göreve gelince iki transfer yapacağım. Bir Kadıköy cehennemini iki Fenerbahçe ruhu. Eski Fenerbahçe ruhunu kazandırmamız lazım. Stadyumda da sıkıntımız var. Maraton E’yi kaldıracağım. Kombine kapasitesinin 20 binden 40 bine çıkaracağım.”