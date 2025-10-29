Bir sabah, bu topraklarda bir ses yükseldi.

O ses yalnızca bir liderin sesi değildi; bir milletin uyanışının yankısıydı.

Bir halk, küllerinden yeniden doğuyor, karanlığa karşı bir ışık yakıyordu.

Ve o ışığın adı, Cumhuriyetti.

O günden bu yana yıllar geçti.

Kuşaklar değişti, şehirler büyüdü, kelimeler bile değişti.

Ama değişmeyen bir şey vardı:

Bir milletin yüreğinde atan cesaret,

Bir idealin ışığını taşıyan o sarsılmaz inanç…

Cumhuriyet’in ateşinden beslenen ruh hala dimdik ayakta.

Bugün 29 Ekim 1923’te özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin toprağa yazıldığı günün yıldönümü.

O gün, bir subayın hayali, bir milletin iradesiyle birleşti. Bir bayrak dalgalandı; sadece gökyüzünde değil, Her meşalede, her alın terinde, Her umut dolu gözde, her çocuğun gülüşünde dalgalandı.

Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değildir.

O, alın teriyle, inançla, bilgiyle, onurla yazılmış bir destandır. Karanlıkların ortasında bir avuç yürekli insan, Bir ulusun kaderini yeniden yazmak için ışık oldular. O ışık, bugün her evde bir lambada…Her sınıfta bir kalemde, Her yürekte bir umutta yanıyor.

Bugün biz de durup düşünmeliyiz:

Hangi zorluk karşısında yılmadık?

Hangi haksızlığa sessiz kalmadık?

Hangi umudu yarı yolda bırakmadık?

Çünkü biz, vazgeçmeyenlerin milletiyiz.

Toprak bizim, tarih bizim, gelecek bizim.

Sözümüz, emeğimiz, cesaretimiz, inancımız.

Hepsi bu ülkenin bekçisidir. Her birimiz, Mustafa Kemal’in ışığını bugün taşıyan birer meşaledir.

Unutma…

Yorulursan, gökyüzüne bak. O gökyüzü, 29 Ekim sabahında bir subayın gözlerinde umut olarak parlamıştı. O umut, bugün senin yüreğinde, senin sözünde, senin iradende yaşamaya devam ediyor.

Geçmişin izleriyle güçlenmiş bir millet, geleceğini inşa eder. 29 Ekim sadece bir kutlama değil; Bir hatırlatma, bir çağrı, bir nefes…

Cumhuriyet, bizlerin omuzlarında dimdik duruyor.

Diren, mücadele et, susma,

Ve umudunu asla kaybetme.

Etrafına bak…

Dalgalanan bayraklar, yanan meşaleler,

Sokaklarda yankılanan marşlar…

Hepsi birer hatırlatma:

Bu toprak senin, bu tarih senin, bu gelecek senin!

Çünkü Türkiye’nin ruhu her zaman ayakta olacak.

Ve sen, o ruhun taşıyıcısısın.

Cumhuriyet Bizimdir.

Gelecek Bizimdir.

Bayrağımız Yüksekte.

Ayağa Kalk.

Bu Memleket Senin!

SONSÖZ

29 Ekim 1923 sadece bir tarih değildir.

Bir nefes, bir umut, bir direniştir.

Bu emanet hepimizin…

Cumhuriyet bizimdir, özgürlük bizimdir, gelecek bizimdir.

Işığını asla kaybetme;

Dimdik dur,

Ve daima ileriye bak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.