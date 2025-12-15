İletişim ve Doğa

Sevgili Dostlar,

2026 yılına girmek üzereyiz. Ve ben şimdiden kara kara atılacak havai fişekleri düşünür oldum. İçimde bir acı. Yaşamlarını kaybedecek kuşlar. Annelerini babalarını kaybedecek yuvalarında biçare kalacak yavrular. Gezegene eklenecek bir zehir daha…

Yüksek ses ve ışık yüzünden paniğe kapılan zavallı kuşlar, birbirlerine, elektrik tellerine, binalara, ağaçlara çarpıp yaralanıp ölecekler. Veya korkudan minicik kalpleri duracak ve yaşamlarını bir hiç uğruna kaybedecekler. Kalanlar yaralanacak veya işitme kaybı yaşayacak. Sokakta yaşayan canlar korkudan kaçacak delik arayacak. İnsanlarda da işitme kaybı veya yaralanmaya neden olacak.

Yapılan araştırmada ABD’de, 2011 yılının yılbaşı kutlamaları yüzünden 5000’e yakın kuşun ölü bulunduğunu biliyor muydunuz? Yılbaşı gecesi havai fişeklerin atılması yüzünden neden olduğu paniğe kapılan kuşların havalanarak birbirlerine çarpıp düşerek hayatlarını kaybettikleri ortaya çıktı. Kuşların gece sıcaklığın düşmesi nedeniyle vücut ısılarını koruyabilmek için çok fazla enerji harcadıklarını biliyor muydunuz? Bilim der ki; kuşların enerjilerini dikkatli ve tutumlu kullanmaları çok önemlidir. Havai fişek patlamasıyla havalanıp dakikalarca ne yaptığını bilmeden uçan kuşlar güvenli şekilde yere iniş yapsalar dahi kaybettikleri enerjiyi yerine koyamadıkları için ölebilirler. Peki ya yuvada kalan yavru kuşlar? Dönmeyen anneleri yüzünden ya da anne yuvaya dönse dahi zaman kaybının yol açtığı ani vücut ısısı kaybı yüzünden hayatlarını kaybedecekler.

Korkunç tablo bununla da kalmayacak. Atmosfer kirlenecek. Toprak, hava, su kirlenecek. Çevre zehirlenecek. Orman yangınlarına sebep olacak. Çünkü havai fişeklerin içerdiği kimyasallar, zehirli gazlar ve ağır metaller havaya karışacak. Daha sonra suyu ve toprağı kirletecek. Bu ise hem insanların hem de yaban hayvanlarının sağlığına ciddi zararlar verecek. Tüm bunlar sırf insanoğlu bir anlık zevk yaşasın diye olacak. Ah ne yazık. Ne yazık.

Yıl olmuş 2025. Bu derece sorunlu bir kimyasalı kullanmaya halen devam etmek, kaybetmekte olduğumuz gezegenimiz için çok fazla değil mi? Artık bu saçmalığa bir son versek! Yalnızca yılbaşlarında değil, evlilik teklifleri gibi şahsi meselelerde de… Tüm bunlara tamamıyla son verilse? Dünya çapında havai fişeklerin kullanımı tamamen yasaklansa mesela? Bu teknoloji ve bilim çağında kutlama yapmanın başka yolları devreye girse… Mesela görsel şölenler düzenlense ve ışıklandırmalarla devam edilse… Güzel ve yeterli olmaz mı sizce? Bunca acı ve kayıptan çok daha iyi değil midir?

Size Francis Bacon’ın bir sözüyle veda ediyorum: “Cahiller bilime hakaretle bakar, eğitimsizler ona hayran olur, bilgeler ise ondan yararlanırlar.” Bilgeler sınıfına girebilmek dileğiyle, esen kalın…